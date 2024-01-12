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В Пензе состоялось торжественное совещание, посвященное Дню работника прокуратуры

18:28 | 12.01.2024 | Общество

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Пенза, 12 января 2024. PenzaNews. Торжественное совещание, посвященное Дню работника прокуратуры Российской Федерации, состоялось в прокуратуре Пензенской области в пятницу, 12 января.

В Пензе состоялось торжественное совещание, посвященное Дню работника прокуратуры

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

Исполняющий обязанности прокурора региона Александр Лейзенберг поздравил коллег с праздником, поблагодарил за добросовестное исполнение служебных обязанностей, профессионализм и принципиальность, пожелал крепкого здоровья, благополучия и успехов в деле укрепления законности и правопорядка.

Профессионализм девяти работников региональной прокуратуры отмечен генеральным прокурором России Игорем Красновым. В торжественной обстановке Александр Лейзенберг вручил им ведомственные награды.

За заслуги и отличия 12 работников надзорного ведомства приказом исполняющего обязанности прокурора региона занесены на доску почета областной прокуратуры.

Кроме того, почетной грамоты и благодарностей губернатора Пензенской области удостоены четыре ветерана органов прокуратуры, сообщается на сайте прокуратуры региона.

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