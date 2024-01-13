Владимир Мутовкин поздравил журналистов с Днем российской печати Общество

Пенза, 13 января 2024. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил работников и ветеранов средств массовой информации с Днем российской печати.

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«Ваш труд сложен и ответственен. Именно от вас зависит, насколько быстро до людей будет донесена та или иная информация и насколько правильно они ее воспримут. Вы помогаете пензенцам находить ответы на актуальные вопросы, позволяете им держать руку на пульсе времени, формируете общественное мнение и неспроста называетесь четвертой властью», — отметил спикер гордумы.

«Искренне благодарю всех журналистов города Пензы за всестороннее, объективное и оперативное освещение деятельности Пензенской городской думы, а также жизни областного центра. Убежден, что ваш профессионализм, безграничная работоспособность, честность и высокая гражданская активность позволят и впредь успешно справляться с самыми сложными трудовыми задачами и сохранять любовь своих читателей», — добавил Владимир Мутовкин.

Отдельные слова признательности он адресовал ветеранам пензенской журналистики, посвятившим профессии десятки лет.

Владимир Мутовкин пожелал представителям СМИ крепкого здоровья, счастья, мира, интересных творческих находок и удачи на профессиональном поприще.