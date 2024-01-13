10 пензенских НКО выиграли президентские гранты на сумму около 26 млн. рублей Общество

Пенза, 13 января 2024. PenzaNews. Десять некоммерческих организаций Пензенской области получат около 26 млн. рублей по итогам первого в 2024 году конкурса президентских грантов.

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Максимальный грант — 8 млн. 828 тыс. 320 рублей — выиграл пензенский региональный благотворительный фонд «Рука помощи бездомным животным» на реализацию проекта «Люби. Корми. Стерилизуй: программа поддержки гуманности и ответственности граждан».

Пензенская региональная общественная организация поддержки инвалидов «Пензенские лучики» получит 3 млн. 532 тыс. 445 рублей на проект «Место под солнцем».

Пензенское областное отделение Русского географического общества сможет потратить 2 млн. 999 тыс. 440 рублей на проект «Возвращение к родным берегам: историко-культурный кластер «Долина Белого Горностая».

Автономной некоммерческой организации по развитию адаптивных видов спорта «Больше чем спорт» будет выделено 2 млн. 472 тыс. 971,76 рубля на проект «Межрегиональный турнир по следж-хоккею «Прорыв-2024».

Благотворительный фонд «Эра добра», представивший проект «Добро на Донбасс», получит 2 млн. 381 тыс. 970 рублей.

Благотворительный фонд поддержки семьи, материнства и детства «Караван добрых дел» выиграл грант в размере 2 млн. 325 тыс. 213 рублей, деньги будут направлены на реализацию проекта «Играем и учимся общаться: развитие у детей с РАС навыков игровой деятельности».

Автономной некоммерческой организации «Центр содействия развитию науки «Реактор» будет предоставлено 1 млн. 875 тыс. 335 рублей на проект «Научно-популярная астрономия «ГагаринFest».

Автономная некоммерческая организация «Центр социальной помощи «Забота58» получит 499 тыс. 930 рублей на реализацию проекта «Пункт проката технических средств реабилитации для людей с инвалидностью».

Региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация фиджитал спорта (функционально-цифрового спорта) Пензенской области» сможет потратить 497 тыс. 264 рубля на проект «В ногу со временем».

Минимальный грант среди пензенских НКО — 459 тыс. 480 рублей — получит автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Инклюзивный центр реабилитации и абилитации «Под защитой любви», которая представила проект «Красочный мир. Арт-терапия как средство абилитации детей с РАС».