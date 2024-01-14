В Пензенской области в 2023 году приобретено 399 жилых помещений для детей-сирот Общество

Пенза, 14 января 2024. PenzaNews. 399 жилых помещений для детей-сирот приобретено в Пензенской области в 2023 году, 14 из них куплено за счет средств, сэкономленных по итогам проведения конкурсных процедур.

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Четыре муниципальных образования — Пенза, Кузнецк, Кузнецкий и Лунинский районы — приобрели 132 квартиры путем участия в долевом строительстве многоквартирных жилых домов.

В бюджеты муниципальных образований перечислены средства в сумме более 845 млн. рублей. Средства федерального бюджета освоены в полном объеме.

Также в 2023 году было предоставлено 11 жилых помещений в рамках регионального законодательства по дополнительной поддержке по обеспечению жильем сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших возраста 23 лет.

До 1 июня 2024 года будет выделено 9 квартир детям-сиротам, являющимися инвалидами.

В настоящее время в список детей-сирот, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, включены 1 тыс. 8 человек, сообщает пресс-служба облправительства.