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В Пензенской области выявлены нарушения охотничьего законодательства

13:43 | 15.01.2024 | Общество

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Пенза, 15 января 2024. PenzaNews. Несколько нарушений законодательства выявлено на территории охотничьих угодий в Пензенской области на минувшей неделе.

В Пензенской области выявлены нарушения охотничьего законодательства. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте Минлесхоза региона, они зафиксированы в ходе проведения мероприятий по охране объектов животного мира.

В нем уточняется, что в числе нарушений — охота без разрешения и отсутствие разрешений на хранение и ношение охотничьего огнестрельного оружия.

«В отношении жителей Земетчинского района, совершивших правонарушения, составлены административные протоколы. Оружие сдано в органы полиции. В соответствии с действующим законодательством [...] гражданам грозит административный штраф в размере до 4 тыс. рублей», — сказано в тексте.

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