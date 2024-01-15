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Владимир Мутовкин провел очередной прием жителей Пензы

17:47 | 15.01.2024 | Общество

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Пенза, 15 января 2024. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин провел очередной прием граждан в понедельник, 15 января.

Владимир Мутовкин провел очередной прием жителей Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Жительница многоквартирного дома на улице Попова обратилась к спикеру гордумы сразу с несколькими вопросами: по поводу уборки снега, озеленения прилегающей территории и качества теплоснабжения.

Владимир Мутовкин обсудил их в ходе приема с заместителем начальника управления ЖКХ Михаилом Парастаевым. Тот в свою очередь пояснил, что в текущем году планируется отремонтировать тротуар: пешеходная зона будет расширена, что позволит очищать ее, не сваливая снег в сторону дома.

Кроме того, УЖКХ возьмет на контроль и вопрос озеленения.

«Обследуем территорию и, если не будет ограничений по местоположению коммуникаций, рассмотрим возможность посадить у дома кустарниковые растения», — сказал Михаил Парастаев.

Также разъяснения были даны по поводу качества теплоснабжения дома.

«Необходимо пригласить представителей ресурсоснабжающей организации, ТСЖ и провести замеры параметров теплоподачи. Только так можно определить, качественно ли предоставляется услуга жителям дома. Если параметры не соответствуют нормативу, вопрос следует поднимать перед ресурсниками. Если же показатели теплоподачи в норме, причину надо искать в состоянии внутридомовых сетей», — сказал Владимир Мутовкин.

Поступившие в ходе приема вопросы будут еще раз детально рассмотрены, в УЖКХ будут направлены соответствующие запросы, сообщает пресс-служба гордумы.

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