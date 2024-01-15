Анна Кузнецова приняла участие в открытии в Пензе штаба общественной поддержки Общество

Пенза, 15 января 2024. PenzaNews. Заместитель председателя Государственной думы РФ, замсекретаря генерального совета партии «Единая Россия» Анна Кузнецова в ходе рабочего визита в Пензенскую область приняла участие в открытии штаба общественной поддержки.

Фото: Pnzreg.ru

Вместе с губернатором Олегом Мельниченко она пообщалась с волонтерами, поблагодарив их за активную помощь жителям новых регионов и участникам специальной военной операции.

В рамках деятельности штаба общественной поддержки планируется открыть центр подготовки волонтеров для реализации гуманитарных миссий, проводить занятия по оказанию первичной медицинской и психологической помощи, а также военной подготовке.

«Мы сегодня делаем большое дело. Думаю, что штаб общественной поддержки станет притяжением для наших общественных формирований, прежде всего молодежных. В ближайшее время здесь будет кипеть работа, наши общественники будут решать важные для региона вопросы, оказывать поддержку гражданам, которые в ней нуждаются. Это и многодетные семьи, и малообеспеченные, и семьи участников СВО», — сказал Олег Мельниченко, добавив, что здесь также будут вести прием представители всех уровней власти.

Вице-спикер Госдумы поблагодарила губернатора за работу, которая ведется в Пензенской области по поддержке участников СВО.

«Отдельно отмечу внимание, которое уделяется в Пензенской области демографическим проблемам. Тем более что 2024 год объявлен президентом Годом семьи. Я знаю, сколько усилий в регионе направляется на улучшение качества жизни. Системная последовательная работа обязательно даст результат», — цитирует Анну Кузнецову пресс-служба облправительства.

Партия «Единая Россия» в январе планирует открыть в регионах около 50 штабов общественной поддержки. В них будут реализовывать образовательные и общественные проекты, проводить мастер-классы и вебинары.

15 января стало известно об открытии 29 штабов. Они появились в Амурской, Челябинской, Брянской, Курской, Пензенской, Ленинградской областях и других субъектах РФ. В течение недели открытие штабов продолжится.



Основная задача штабов общественной поддержки — дать социально активным гражданам возможность реализовать свои проекты и идеи.

Первые штабы в регионах «Единая Россия» открыла в 2022 году. За время их работы было проведено более 3 тыс. мероприятий. Участие в них приняли свыше 250 тыс. человек.