Андрей Яцкин провел в Пензе совещание, посвященное реализации дорожной карты по достижению нормативов допустимых сбросов в Старую Суру ОАО «Маяк» Общество

Пенза, 17 января 2024. PenzaNews. Первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин провел в Пензе выездное совещание «О реализации плана мероприятий (дорожной карты) по достижению нормативов допустимых сбросов на водовыпуске в реку Старую Суру ОАО «Маяк».

Фото: Council.gov.ru

В нем приняли участие председатель комитета верхней палаты парламента по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных, глава комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, член комитета по социальной политике Юлия Лазуткина, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, а также заместитель руководителя Росприроднадзора Владимир Чернышев.

Генеральный директор ОАО «Маяк» Владимир Вдонин рассказал, что к настоящему времени выполнены мероприятия первого раздела дорожной карты. Они включают оснащение действующего производства дополнительными очистными сооружениями, выявление несанкционированных точек сброса загрязняющих веществ в промышленную канализацию и их устранение.

Андрей Яцкин отметил, что «Маяк» предпринимает последовательные шаги по реализации дорожной карты и стремится к достижению нормативов допустимых сбросов на водовыпуске в реку Старую Суру.

«Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию вместе с Росприроднадзором проанализируют ранее утвержденные нормативы, чтобы они были достижимыми, а также организуют консультирование сотрудниками Росприроднадзора руководства «Маяка», — сказал первый вице-спикер Совфеда.

Александр Двойных выразил мнение, что поставленное на «Маяк» оборудование очистных сооружений требует комплексной донастройки.

По его словам, предприятие продолжит работу по реализации дорожной карты во взаимодействии с правительством Пензенской области и Росприроднадзором.

В рамках рабочего визита в регион состоялась встреча Андрея Яцкина и губернатора Олега Мельниченко. В ходе беседы обсуждались итоги реализации постановления Совета Федерации «О государственной поддержке социально-экономического развития Пензенской области».

В частности, затрагивались вопросы строительства нового здания аэровокзала, в том числе с применением механизмов государственно-частного партнерства, состояния мест несанкционированных свалок прошлых лет и полигонов ТКО.

Также обсуждалась подготовка к предстоящим в апреле гастролям в Пензе русского драматического театра имени А.Н. Островского из города Уральска Республики Казахстан.

Андрей Яцкин напомнил, что организация культурного сотрудничества между Пензенской областью и акиматом Западно-Казахстанской области — один из результатов состоявшегося ранее визита делегации Совета Федерации в Уральск.

Сенаторы посетили в Пензенской области ряд социальных и инфраструктурных объектов, в частности, осмотрели отремонтированные очистные сооружения в Бессоновке. При поддержке Фонда развития территорий они введены в эксплуатацию с опережением графика, что позволило улучшить качество коммунальных услуг для 650 жителей.

Кроме того, сенаторы осмотрели лабораторно-диагностический корпус областного онкологического клинического диспансера, возведенный в 2023 году, сообщается на сайте верхней палаты парламента.