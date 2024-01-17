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Медсестра, сломавшая руку на территории бессоновской районной больницы, получит 170 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда

16:46 | 17.01.2024 | Общество

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Пенза, 17 января 2024. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения решение Бессоновского районного суда, которым удовлетворены требования медсестры, сломавшей руку на территории больницы, о взыскании с работодателя компенсации морального вреда.

Медсестра, сломавшая руку на территории бессоновской районной больницы, получит 170 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как указано в сообщении, размещенном на сайте облсуда, в январе 2023 года медсестра шла на работу и на территории медучреждения, поскользнувшись на гололеде, упала, получив перелом левой руки.

«Посчитав, что работодатель не обеспечил безопасных условий труда, она обратилась в Бессоновский районный суд с просьбой о взыскании в ее пользу возмещения морального вреда в результате производственной травмы и судебные расходы. Представитель ответчика с иском не согласился, указав, что полученная истицей травма не является производственной. Суд, изучив материалы дела, пришел к выводу об обоснованности заявленных требований», — говорится в тексте.

В нем поясняется, что в материалах дела имеется заключение государственного инспектора труда, согласно которому произошедшие с истицей квалифицируется как несчастный случай на производстве по причине неудовлетворительного состояния территории больницы.

«Согласно назначенной судом медицинской экспертизе, полученные истицей повреждения [...] расцениваются как вред здоровью средней тяжести. В результате суд вынес решение о взыскании с ответчика в пользу истицы компенсации морального вреда [в размере] 170 тыс. рублей и судебных расходов — 40 тыс. рублей. Апелляционная жалоба представителя медучреждения судебной коллегией по гражданским делам Пензенского областного суда оставлена без удовлетворения. Решение вступило в законную силу», — сказано в сообщении.

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