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В «Спутнике» в крещенскую ночь разведут большой костер и будут раздавать освященную воду

11:01 | 18.01.2024 | Общество

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Пенза, 18 января 2024. PenzaNews. Крещенские купания в микрорайоне «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области будут организованы вблизи пляжа, купель на водоеме подготовлена. Это следует из сообщения, размещенного в Telegram-канале «Город Спутник Пенза».

В «Спутнике» в крещенскую ночь разведут большой костер и будут раздавать освященную воду. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Крещенские купания в «Спутнике» — это традиционное мероприятие, которое благодаря поддержке строительного холдинга «Термодом» ежегодно собирает сотни людей со всей Пензенской области на зимнем пляже «Города Спутника». Привычно в ночь с 18 на 19 января видеть здесь благоустроенную купель и большой костер. То же самое ждет всех и в грядущую праздничную ночь», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что также будет организована раздача освященной воды.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в Пензенской области определено более 60 мест крещенских купаний, вблизи которых будут дежурить спасатели.

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