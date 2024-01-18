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Из Заречного вывезли лося

14:00 | 18.01.2024 | Общество

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Пенза, 18 января 2024. PenzaNews. Специалисты вывезли из Заречного лося и выпустили его в естественную среду обитания в Лунинском районе. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Из Заречного вывезли лося. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В целях предотвращения нанесения ущерба здоровью граждан [...] министерством совместно с заинтересованными охотпользователями организована работа по регулированию численности лосей, выдано разрешение на их отлов. [...] 17 января с территории города вывезен половозрелый самец. Животное выпущено в естественную среду обитания на территории Лунинского района», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в декабре 2023 года из Заречного была вывезена самка лося, затем — ее детеныши.

«Министерство напоминает, что лось является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо в соответствии с его животным инстинктом. Чтобы избежать причинения вреда здоровью и угрозы жизни, гражданам необходимо дистанцироваться от животных и не провоцировать их», — отмечается в сообщении.

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