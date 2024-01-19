Владимир Первушкин назначен директором пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова Общество

Пенза, 19 января 2024. PenzaNews. Председатель правления региональной общественной организации краеведов и мордовской национально-культурной автономии Пензенской области, доктор исторических наук Владимир Первушкин назначен директором областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова.

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Как уточняется в сообщении, размещенном на сайте министерства культуры и туризма Пензенской области, к работе в новой должности Владимир Первушкин приступил в минувшую среду, 17 января.

«Владимир Иванович хорошо известен жителям Пензенской области. Ученый-историк и краевед — он много делает для изучения истории края и популяризации науки. [...] Неоднократно выступал автором изданий и монографий, которые являются частью золотого фонда пензенского краеведения. Уверены, что Владимир Иванович сможет придать новый виток развития центру региональной библиографии, а равно центру краеведческой информации», — сказано в тексте.