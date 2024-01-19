13:11:24 Пятница, 19 января
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Владимир Первушкин назначен директором пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова

10:15 | 19.01.2024 | Общество

Печать

Пенза, 19 января 2024. PenzaNews. Председатель правления региональной общественной организации краеведов и мордовской национально-культурной автономии Пензенской области, доктор исторических наук Владимир Первушкин назначен директором областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова.

Владимир Первушкин назначен директором пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как уточняется в сообщении, размещенном на сайте министерства культуры и туризма Пензенской области, к работе в новой должности Владимир Первушкин приступил в минувшую среду, 17 января.

«Владимир Иванович хорошо известен жителям Пензенской области. Ученый-историк и краевед — он много делает для изучения истории края и популяризации науки. [...] Неоднократно выступал автором изданий и монографий, которые являются частью золотого фонда пензенского краеведения. Уверены, что Владимир Иванович сможет придать новый виток развития центру региональной библиографии, а равно центру краеведческой информации», — сказано в тексте.

Читайте также
АО «Газпром газораспределение Пенза» выполнило предупреждение пензенского УФАС, выданное после обращения жителя Зари В Пензенской области в 2023 году около 9,7 тыс. человек получили сведения о стоимости оказанных им медуслуг
Житель Пензы подозревается в краже около 10 кг сыра В чаадаевскую участковую больницу поступил современный УЗИ-аппарат
В Колышлейском районе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке мотоцикла
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама