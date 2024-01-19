В Пензенской области крещенские купания прошли без происшествий Общество

Пенза, 19 января 2024. PenzaNews. Крещенские купания прошли в Пензенской области без происшествий. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте главного управления МЧС России по региону.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ночь с 18 на 19 января в Пензенской области были проведены традиционные крещенские купания. За время праздника на территории Пензенской области происшествий на водных объектах не произошло», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в местах проведения крещенских купаний дежурили спасатели, медики, сотрудники полиции и представители органов местного самоуправления.

Кроме того, в сообщении отмечается, что заблаговременно был проведен ряд подготовительных мероприятий.

«Специалисты осматривали все участки водоемов, где планировалось организовать крещенские иордани и ледяные проруби, а также проверяли соблюдение необходимых требований и мер по обеспечению безопасности массового выхода людей на лед. Все места для купания были четко определены — границы купален обозначены, организовано освещение, а подходы были оборудованы деревянными сходнями для спуска и выхода из воды. Для удобства жителей рядом с купелями были установлены места для обогрева и переодевания», — говорится в тексте.