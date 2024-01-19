В правительстве Пензенской области прошел учебно-методический сбор Общество

Пенза, 19 января 2024. PenzaNews. Итоги деятельности пензенской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ПТП РСЧС) за 2023 год и постановка задач на 2024-й стали главными темами учебно-методического сбора, состоявшегося в правительстве региона в пятницу, 19 января.

Фото: Pnzreg.ru

В мероприятии, которое прошло под председательством губернатора Пензенской области Олега Мельниченко, приняли участие руководители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, организаций, входящих в территориальную подсистему, главы муниципальных образований.

«Хочу отметить слаженную работу всей системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе в условиях достаточно серьезного весеннего паводка, который мы пережили. Также хочу отметить работу локального характера, в том числе в Никольском районе, когда из-за ураганного ветра была повреждена часть инфраструктуры и дома местных жителей. Удалось в максимально короткие сроки устранить последствия урагана и привести все в порядок», — сказал Олег Мельниченко.

С докладом об итогах деятельности ПТП РСЧС выступил начальник главного управления МЧС России по Пензенской области Дмитрий Козлов.

«На территории области зарегистрировано шесть чрезвычайных ситуаций муниципального уровня реагирования, из них два — техногенного характера, четыре — природного характера, в результате которых пострадали более 8 тыс. человек. Зарегистрировано 2 тыс. 589 пожаров, погибли 69 человек, гибели несовершеннолетних не допущено, травмированы 54 человека, из них двое несовершеннолетних. Из огня спасены 87 человек, материальных ценностей на сумму более 63 млн. рублей, эвакуированы 713 человек. За 2023 год пожарно-спасательные подразделения реагировали на 1 тыс. 297 ДТП, в результате которых погибли 112 человек», — сказал он.

В качестве приоритетных направлений были названы профилактика пожаров, снижение количества ДТП и числа трагедий на водоемах.

В ходе мероприятия всем службам были поставлены задачи на 2024 год. Они направлены на недопущение чрезвычайных ситуаций, сохранение жизни и здоровья граждан, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Пензенской области.