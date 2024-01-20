В Пензе прокурор внес представление главе города из-за состояния дорог после непогоды Общество

Пенза, 20 января 2024. PenzaNews. Прокурор Железнодорожного района Пензы внес представления главе города и директору МБУ «Пензавтодор» из-за состояния дорог в областном центре после непогоды.

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«В связи со складывающимися погодными условиями, резкими перепадами температуры и снегопадами на территории Пензы затруднено дорожное движение, что несет прямую угрозу безопасности его участников. Сотрудниками МБУ «Пензавтодор» принимаются определенные меры по расчистке объектов дорожного хозяйства от снега, предупреждению и устранению зимней скользкости. Вместе с тем надзорные мероприятия показали, что работа городских дорожных служб не обеспечивает должную защиту дорог от воздействия метеорологических факторов. В ходе проведенных 17 и 18 января проверок установлены факты несоответствия автодорог Пензы нормативным требованиям — наличие наледи на проезжей части и образование снежных валов вблизи пешеходных переходов», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

В нем поясняется, что с целью устранения нарушений прокурор Железнодорожного района города внес представление директору МБУ «Пензавтодор», в отношении ответственного лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений».

«В связи с ненадлежащим осуществлением контроля за работой муниципального учреждения, отсутствием должной координации деятельности ответственных служб для обеспечения безопасного и бесперебойного движения внесено представление главе Пензы», — добавляется в пресс-релизе.

В тексте подчеркивается, что устранение нарушений поставлено на контроль органов прокуратуры.