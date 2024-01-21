В Пензенской области стартовал фестиваль краеведческих объединений «Краефест-2024» Общество

Пенза, 21 января 2024. PenzaNews. Фестиваль краеведческих объединений «Краефест-2024», который организован многофункциональным спортивно-туристским центром имени Т.Т. Мартыненко, стартовал в Пензенской области.

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Областное мероприятие является региональным этапом всероссийского фестиваля краеведческих объединений.

К участию в нем приглашены учащиеся в возрасте 11-18 лет.

Согласно положению, фестиваль будет проводиться в три этапа.

В рамках первого, который продлится по 1 марта, будут сформированы краеведческие группы и определены темы проектов.

Второй этап завершится 31 марта. По его итогам команды представят видеоролики о своей работе над проектами и проведут блиц-защиту.

В финале, который состоится с 1 по 15 сентября, учащимся предстоит защитить свои проекты и представить объединения в формате стендового доклада.

Командам предоставлено право выбрать трек, в рамках которого они будут реализовывать и представлять краеведческий проект: «Медиа», «Игротека», «Маршрут» и «Музей будущего».

Победители фестиваля будут награждены дипломами министерства образования Пензенской области и памятными призами.