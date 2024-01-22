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В Пензенской области за три дня на дорогах задержаны 22 нетрезвых водителя

11:06 | 22.01.2024 | Общество

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Пенза, 22 января 2024. PenzaNews. 22 водителя задержаны за управление транспортными средствами в состоянии опьянения в ходе массовых проверок, проведенных в Пензенской области с 19 по 21 января. Это следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону.

В Пензенской области за три дня на дорогах задержаны 22 нетрезвых водителя. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем указано, что в 2023 году в Пензенской области зарегистрировано 144 ДТП с участием нетрезвых водителей, в которых 37 человек погибли и 189 получили травмы различной степени тяжести.

В тексте напоминается также, что в соответствии с ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.

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