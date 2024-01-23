В Пензенской области с начала года произошло 89 пожаров Общество

Пенза, 23 января 2024. PenzaNews. 89 пожаров произошло на территории Пензенской области с начала 2024 года, погибли 19 человек, в том числе один несовершеннолетний, травмы получили три человека. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ГУ МЧС России по региону во вторник, 23 января.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что в жилом секторе за прошедший период произошло 70 пожаров, в результате которых 17 человек погибли и трое были травмированы.

Из текста следует, что основными причинами пожаров стали нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (37 пожаров, или 43% от общего количества), печей (32 пожара, или 37%), неосторожное обращение с огнем (6 пожаров, или 7%).

«В городской местности зарегистрировано 4 пожара с гибелью 5 человек. В сельской местности зарегистрировано 8 пожаров с гибелью 14 человек», — сказано в сообщении.

В нем отмечается, что в 2023 году по областной программе в жилищах граждан, входящих в группу риска, было установлено около 14 тыс. автономных дымовых пожарных извещателей, благодаря которым спасены жизни 9 человек и предотвращено большое количество пожаров.