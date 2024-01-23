В Кузнецке прокуратура добилась проведения ремонта в помещениях соцучреждения для пожилых граждан и инвалидов Общество

Пенза, 23 января 2024. PenzaNews. Прокуратура города Кузнецка Пензенской области добилась проведения ремонта в помещениях социального учреждения для граждан пожилого возраста и инвалидов.

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

«Прокуратура [...] в 2023 году проверила исполнение санитарно-эпидемиологического и противопожарного законодательства в МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения города Кузнецка». В филиале стационарного отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов указанного социального учреждения были выявлены многочисленные дефекты покрытия стен и потолков столовой и коридора. Руководитель учреждения был привлечен к административной ответственности», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что по результатам рассмотрения представления прокурора нарушения своевременно устранены не были, что подтвердила контрольная проверка.

«По ее итогам прокурор города обратился в Кузнецкий районный суд с иском в защиту прав и законных интересов подопечных МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения города Кузнецка» о понуждении указанного социального учреждения провести ремонт помещений обеденного зала, варочного цеха столовой, а также коридора четвертого этажа здания социального учреждения. Решением суда иск был удовлетворен. Его исполнение находилось на контроле прокуратуры города. В настоящее время нарушения устранены, ремонт помещений произведен», — сказала собеседница агентства.