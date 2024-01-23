Мельниченко встретился с членами семей пензенцев, погибших при выполнении боевых задач в ходе СВО Общество

Пенза, 23 января 2024. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко встретился с членами семей пензенцев, погибших при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции.

Фото: Pnzreg.ru

«Провел сегодня встречу с семьями пензенцев, погибших при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. Наши земляки отдали свои жизни, отстаивая интересы Родины. Теперь наша задача — поддержать их жен и детей, помочь решить возникающие повседневные вопросы, стать опорой в трудную минуту», — написал глава региона в своем Telegram-канале вечером во вторник, 23 января.

Он напомнил, что на территории Пензенской области действует 28 мер поддержки участников СВО и их семей.

«Считаю контроль за оперативным доведением этих льгот до адресатов одним из приоритетов деятельности представителей региональной и муниципальной власти», — подчеркнул Олег Мельниченко.