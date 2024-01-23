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Мельниченко встретился с членами семей пензенцев, погибших при выполнении боевых задач в ходе СВО

18:13 | 23.01.2024 | Общество

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Пенза, 23 января 2024. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко встретился с членами семей пензенцев, погибших при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции.

Мельниченко встретился с членами семей пензенцев, погибших при выполнении боевых задач в ходе СВО

Фото: Pnzreg.ru

«Провел сегодня встречу с семьями пензенцев, погибших при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. Наши земляки отдали свои жизни, отстаивая интересы Родины. Теперь наша задача — поддержать их жен и детей, помочь решить возникающие повседневные вопросы, стать опорой в трудную минуту», — написал глава региона в своем Telegram-канале вечером во вторник, 23 января.

Он напомнил, что на территории Пензенской области действует 28 мер поддержки участников СВО и их семей.

«Считаю контроль за оперативным доведением этих льгот до адресатов одним из приоритетов деятельности представителей региональной и муниципальной власти», — подчеркнул Олег Мельниченко.

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