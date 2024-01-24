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На горячую линию управления Роспотребнадзора по Пензенской области в 2023 году поступило более 7,5 тыс. обращений

13:29 | 24.01.2024 | Общество

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Пенза, 24 января 2024. PenzaNews. Более 7,5 тыс. обращений граждан поступило на телефон горячей линии управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области в 2023 году. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

На горячую линию управления Роспотребнадзора по Пензенской области в 2023 году поступило более 7,5 тыс. обращений. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что обращения поступали как от жителей Пензы и области, так и от граждан, проживающих в других регионах страны.

«Из общего числа поступивших обращений 66% касалось вопросов санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 33,9% — вопросов защиты прав потребителей и правовых вопросов», — сказано в тексте.

Из него также следует, что всем обратившимся на горячую линию были даны консультации и разъяснения, в том числе рекомендации о том, как составить претензию; по части вопросов гражданам было рекомендовано письменно обратиться в управление Роспотребнадзора.

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