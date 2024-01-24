ФСБ предупредила пензенцев о случаях распространения в родительских чатах фейковой информации о готовящихся нападениях на учащихся Общество

Пенза, 24 января 2024. PenzaNews. Управление ФСБ России по Пензенской области сообщило о случаях распространения в родительских чатах фейковой информации о готовящихся нападениях на учащихся образовательных учреждений.

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«УФСБ России по Пензенской области сообщает, что в настоящее время неустановленными лицами создаются фейковые аккаунты в социальных сетях и интернет-мессенджерах якобы от имени учащихся образовательных учреждений. В последующем с указанных страниц в тематические группы, как правило, состоящие из родителей и преподавателей, так называемые «родительские чаты», рассылаются сообщения, содержащие информацию о планах по совершению нападения на учащихся образовательных учреждений с применением огнестрельного и холодного оружия», — говорится в сообщении пресс-службы управления ФСБ России по Пензенской области.

В нем добавляется, что с целью усиления психологического эффекта «неустановленные авторы сообщений размещают информацию о конкретных учебных заведениях и датах проведения, а также размещают фотографии с оружием в руках».

«Просим жителей региона не поддаваться на провокации. Целью размещения указанных сообщений является дестабилизации социальной обстановки в регионе», — сказано в пресс-релизе.