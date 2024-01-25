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Олег Мельниченко поздравил пензенских студентов с праздником

08:42 | 25.01.2024 | Общество

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Пенза, 25 января 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил молодежь с Днем российского студенчества.

Олег Мельниченко поздравил пензенских студентов с праздником. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Пензенская область — один из самых известных вузовских центров России. Число студентов неизменно растет, и с гордостью могу сказать, что с каждым годом талантливой, креативной, интеллектуальной молодежи в Сурском крае становится все больше. Наши лучшие выпускники с успехом трудятся на ведущих предприятиях страны и региона, участвуют в общественной жизни, занимаются плодотворной инновационной деятельностью», — отметил Олег Мельниченко.

«Духовно богатая, физически и нравственно здоровая, широко образованная молодежь, обладающая активной гражданской позицией — надежный залог дальнейшего динамичного развития российского общества», — подчеркнул глава региона.

Он пожелал студентам крепкого здоровья, благополучия, счастья и удачи во всех делах и начинаниях.

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