Олег Мельниченко поздравил пензенских студентов с праздником Общество

Пенза, 25 января 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил молодежь с Днем российского студенчества.

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«Пензенская область — один из самых известных вузовских центров России. Число студентов неизменно растет, и с гордостью могу сказать, что с каждым годом талантливой, креативной, интеллектуальной молодежи в Сурском крае становится все больше. Наши лучшие выпускники с успехом трудятся на ведущих предприятиях страны и региона, участвуют в общественной жизни, занимаются плодотворной инновационной деятельностью», — отметил Олег Мельниченко.

«Духовно богатая, физически и нравственно здоровая, широко образованная молодежь, обладающая активной гражданской позицией — надежный залог дальнейшего динамичного развития российского общества», — подчеркнул глава региона.

Он пожелал студентам крепкого здоровья, благополучия, счастья и удачи во всех делах и начинаниях.