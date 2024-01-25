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Владимир Мутовкин поздравил пензенскую молодежь с Днем российского студенчества

09:05 | 25.01.2024 | Общество

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Пенза, 25 января 2024. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил молодежь с Днем российского студенчества.

Владимир Мутовкин поздравил пензенскую молодежь с Днем российского студенчества. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Каждый из вас сейчас находится в начале большого пути к вершинам профессионального мастерства. Перед вами открыты все дороги и нет ничего невозможного! Поэтому мечтайте, дерзайте, творите! Нашему городу нужны образованные, грамотные, энергичные, инициативные люди. И помните, что от знаний, полученных вами за студенческой скамьей, вашего профессионализма, активной жизненной и гражданской позиции будет зависеть завтрашний день Пензы, Сурского края и нашего родного государства», — подчеркнул спикер гордумы.

«От всей души желаю всем вам успехов в учебе, творческой и профессиональной деятельности! Пусть студенческие годы запомнятся вам как одни из самых счастливых и плодотворных в жизни! Крепкого вам здоровья, энергии, вдохновения и упорства в достижении поставленных целей! Пусть каждый из вас найдет достойное применение своим силам и полученным знаниям!» — пожелал Владимир Мутовкин.

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