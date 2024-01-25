В Пензенской области за сутки произошло 4 ДТП с участием диких животных Общество

Пенза, 25 января 2024. PenzaNews. Четыре ДТП с участием диких животных произошло в Пензенской области за минувшие сутки. Об этом говорится в сообщении, размещенном сайте министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона в четверг, 25 января.

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«За минувшие сутки на территории Пензенской области произошло четыре ДТП с участием диких копытных животных (лось и три косули). Ущерб, причиненный охотничьему фонду, составил 200 тыс. рублей», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что дорожные службы для предотвращения образования наледи на проезжей части часто используют песко-соляную смесь, которая привлекает диких животных.

«Охотуправление Минлесхоза Пензенской области в очередной раз напоминает, что при движении по автодорогам, проходящим через лесные массивы, необходимо быть особенно внимательным и соблюдать скоростной режим во избежание наезда на диких животных», — добавляется в сообщении.