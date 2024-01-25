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Олег Мельниченко принял участие в совещании по итогам работы Арбитражного суда Пензенской области в 2023 году

17:50 | 25.01.2024 | Общество

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Пенза, 25 января 2024. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко принял участие в совещании по итогам работы Арбитражного суда Пензенской области в 2023 году.

Олег Мельниченко принял участие в совещании по итогам работы Арбитражного суда Пензенской области в 2023 году

Фото: Pnzreg.ru

Одним из наиболее значимых для региона решений, вынесенных в минувшем году, он назвал возвращение санатория «Тарханы», расположенного в Пятигорске, в собственность Пензенской области.

«Это было очень сложное дело, которое мы инициировали совместно с прокуратурой, посредством судебных исков осуществляли работу по восстановлению нарушенных прав и интересов жителей региона. [...] Обжалованная сделка была совершена в интересах группы лиц, аффилированных с бывшим губернатором Пензенской области. 5 июня 2023 года состоялось решение Арбитражного суда Пензенской области о признании сделки ничтожной. Решение утвердили в апелляционной и кассационной инстанции, что говорит о проделанной серьезной работе», — отметил глава региона.

«Для работы в интересах наших граждан, нашего государства судебной системе необходимо использовать все имеющиеся инструменты и механизмы. Я желаю вам, чтобы 2024 год также стал годом важных решений», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

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