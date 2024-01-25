В Пензе прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню российского студенчества Общество

Пенза, 25 января 2024. PenzaNews. Торжественное мероприятие, посвященное Дню российского студенчества, состоялось в центре культурного развития «Дом офицеров» в Пензе в четверг, 25 января.

Фото: Pnzreg.ru

Участие в нем принял губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Он рассказал о своих студенческих годах и о том, как тогда праздновали Татьянин день.

«Это был особый день, когда мы собирались, отмечали, тусовались — чаще всего в общежитии, потому что не было тогда принято устраивать каких-то больших официальных мероприятий. Я уверен, что вы тоже отмечаете Татьянин день своими дружными студенческими коллективами», — сказал губернатор.

«Студенчество, наверное, лучшая пора жизни. С одной стороны, школу закончили, вступили во взрослую жизнь, с другой — еще не вошли в ежедневную профессиональную деятельность, есть много времени на самореализацию, занятия научной, спортивной, творческой и общественной деятельностью», — отметил глава региона.

В ходе мероприятия отличившимся студентам были вручены благодарственные письма губернатора, сообщает пресс-служба облправительства.