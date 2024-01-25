Мельниченко и Просяник обсудили вопросы взаимодействия подразделений Росгвардии с органами госвласти Общество

Пенза, 25 января 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и командующий Приволжским округом войск национальной гвардии РФ генерал-лейтенант Сергей Просяник обсудили вопросы взаимодействия подразделений Росгвардии с органами государственной власти.

Фото: Pnzreg.ru

«Встретился сегодня с командующим Приволжским округом войск Росгвардии генерал-лейтенантом Сергеем Владимировичем Просяником. Обсудили с ним вопросы взаимодействия подразделений Росгвардии с органами государственной власти», — написал глава региона в своем Telegram-канале в четверг, 25 января.

Он отметил, что пензенские росгвардейцы трудятся добросовестно, внося весомый вклад в обеспечение безопасности в регионе.

«Так же достойно они проявляют себя, участвуя в специальной военной операции, с честью выполняя возложенные на них задачи», — подчеркнул Олег Мельниченко.

«Рассказал Сергею Владимировичу о действующих в нашем регионе мерах по поддержке участников СВО и их семей. Соцподдержка охватывает и сотрудников Росгвардии. Это очень значимый вопрос, которым мы и дальше будем серьезно заниматься», — написал губернатор.