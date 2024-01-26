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Олег Мельниченко принял участие в заседании коллегии УМВД России по Пензенской области

18:05 | 26.01.2024 | Общество

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Пенза, 26 января 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко принял участие в заседании коллегии регионального УМВД, на котором были подведены итоги оперативно-служебной деятельности за 2023 год.

Олег Мельниченко принял участие в заседании коллегии УМВД России по Пензенской области

Фото: Pnzreg.ru

«По-прежнему уровень преступности на 100 тыс. населения в нашем регионе остается одним из самых низких в Приволжском федеральном округе и Российской Федерации в целом. Важно и дальше действовать здесь системно и поступательно», — сказал Олег Мельниченко.

Среди других положительных итогов года он назвал активное взаимодействие правительства Пензенской области и УМВД в части профилактики правонарушений. Доказательством эффективности сотрудничества является снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах (на 19,3%) и на улицах (на 26%).

Кроме того, было отмечено, что по итогам 2023 года количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, сократилось на 5,5%.

Олег Мельниченко подчеркнул, что особого внимания требует работа по профилактике преступлений террористической и экстремистской направленности, а также преступлений, которые совершаются с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, сообщает пресс-служба облправительства.

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