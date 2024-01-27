Победителем смотра-конкурса «Лучший государственный обвинитель» в Пензенской области стала Ирина Кошлевская Общество

Пенза, 27 января 2024. PenzaNews. Прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Пензенской области Ирина Кошлевская одержала победу в региональном смотре-конкурсе «Лучший государственный обвинитель». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

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Второе место занял старший помощник каменского межрайонного прокурора Сергей Третьяков, третье — старший помощник прокурора Городищенского района Наталья Шумилкина.

Всего в смотре-конкурсе, включавшем в себя три этапа, приняли участие 20 работников органов прокуратуры региона. Они прошли тестирование, после чего продемонстрировали навыки выступления в прениях по конкретным уголовным делам перед судом присяжных.

Для объективной оценки участников был приглашен представитель судейского сообщества.

На завершающем этапе конкурса в качестве слушателей присутствовали студенты юридического института Пензенского государственного университета, которые намерены связать свою дальнейшую судьбу со службой в органах прокуратуры Российской Федерации.

Кандидатура победителя конкурса будет представлена в управление Генпрокуратуры РФ по Приволжскому федеральному округу для отбора на всероссийский конкурс имени О.Т. Анкудинова «Лучший государственный обвинитель».