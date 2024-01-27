Количество избирателей в Пензенской области за 2023 год уменьшилось почти на 8,7 тыс. человек Общество

Пенза, 27 января 2024. PenzaNews. Численность избирателей в Пензенской области сократилась за 2023 год на 8 тыс. 660 человек. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте облизбиркома.

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На 1 января 2023 года численность граждан, обладающих правом голоса на территории региона, составляла 1 млн. 23 тыс. 46 человек, на 1 января 2024-го — 1 млн. 14 тыс. 386. Разница в процентном соотношении — 0,85%.

Уменьшение количества избирателей произошло в большинстве муниципальных районов и городских округов, в том числе в Ленинском районе Пензы — на 683 (1,02%), в Сердобском районе — на 631 (1,68%), в Городищенском — на 562 (1,56%), в Каменском — на 533 (1,29%), в Нижнеломовском — на 528 (1,78%).

Увеличение числа избирателей зафиксировано в Пензенском районе — на 1 тыс. 224 (2,15%), в Октябрьском районе Пензы — на 150 (0,1%), в Бессоновском районе — на 105 (0,3%).

За прошлый год из Пензенской области выбыли 48 тыс. 475 избирателей, из них 25 тыс. 861 — снялись с регистрационного учета в связи с переменой места жительства, 17 тыс. 666 — умерли, 2 тыс. 920 — призваны в ряды Вооруженных сил РФ, 437 — выбыли в места лишения свободы, 548 — были признаны судом недееспособными, 1 тыс. 43 — по другим причинам.

За этот же период в Пензенскую область прибыли 39 тыс. 815 избирателей, из них 25 тыс. 798 — встали на регистрационный учет в связи с изменением места жительства, 1 тыс. 607 — прибыли из Вооруженных сил РФ, 454 — прибыли из мест лишения свободы, 77 — приняли гражданство Российской Федерации, 11 тыс. 227 — достигли возраста 18 лет, 652 — по другим причинам.