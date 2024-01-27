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В Пензе прошло памятное мероприятие, посвященное 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

15:25 | 27.01.2024 | Общество

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Пенза, 27 января 2024. PenzaNews. Памятное мероприятие, посвященное 80-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, состоялось в Пензе в субботу, 27 января.

В Пензе прошло памятное мероприятие, посвященное 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Фото: Pnzreg.ru

Представители власти, ветеранских и общественных организаций, а также студенты и школьники возложили цветы и венки к памятнику «Героям блокадного Ленинграда», установленному на Западной поляне.

Память погибших ленинградцев и защитников города присутствующие почтили минутой молчания.

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и длилась 872 дня — до 27 января 1944 года.

Захвату города, названного в честь Ленина, немецкое командование придавало особое военное и политическое значение: его взятие стало бы символом грядущего падения Советского Союза. Однако сломить дух ленинградцев фашистам не удалось.

За время блокады от голода и обстрелов погибли свыше 641 тыс. жителей, по другим данным — не менее 1 млн. человек.

Советские войска неоднократно пытались прорвать кольцо блокады, но добились этого лишь в январе 1943 года. В феврале в Ленинград пошли поезда с продовольствием, сырьем и боеприпасами.

Окончательный разгром немецко-фашистских войск под Ленинградом и полное снятие блокады города произошли в ходе Ленинградско-Новгородской операции 1944 года.

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