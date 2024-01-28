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Умер почетный гражданин Кузнецка Василий Курганов

09:40 | 28.01.2024 | Общество

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Пенза, 28 января 2024. PenzaNews. Почетный гражданин Кузнецка Пензенской области Василий Курганов, занимавший должность председателя горисполкома с 1980 по 1990 годы, скончался на 90-м году жизни в минувшую субботу, 27 января.

Умер почетный гражданин Кузнецка Василий Курганов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Соболезнования родным и близким покойного выразили губернатор Олег Мельниченко, спикер Законодательного собрания Вадим Супиков, члены облправительства и депутаты регионального парламента.

«Василий Константинович Курганов пользовался заслуженным уважением и непререкаемым авторитетом коллег и подчиненных. Он был грамотным хозяйственником, прекрасным организатором, ответственным и требовательным руководителем, открытым человеком, обладавшим активной жизненной позицией. Его имя навсегда вписано в историю города Кузнецка и Пензенской области», — говорится в некрологе, размещенном на сайте областного правительства.

Курганов Василий Константинович родился в селе Козляковка Кузнецкого района Пензенской области 11 июля 1934 года.

Свою трудовую деятельность начал в 16 лет, став рабочим пошивочного цеха обувной фабрики в Кузнецке.

В 1960 году окончил томский лесотехнический техникум, в 1966 году — Московский автодорожный институт по специальности «Инженер-механик автомобильного транспорта».

С 1960 года в течение 17 лет трудился на автотранспортных предприятиях Кузнецка. Прошел путь от механика до главного инженера Кузнецкого автотранспортного предприятия, затем работал начальником автоколонны №1178.

В 1977 году был назначен на должность первого заместителя председателя Кузнецкого горисполкома.

В 1980 году был избран председателем горисполкома, на этой должности проработал до 1990 года. За период его деятельности в Кузнецк был подведен природный газ, открыты почтамт, автовокзал, телеретранслятор, 16 столовых, семь предприятий службы быта, более 20 магазинов и другие объекты. Большое внимание уделялось развитию и укреплению материально-технической базы социальной сферы.

С 1990 по 1996 годы занимал должность заместителя директора по экономическим вопросам совхоза «Трудовой путь».

За трудовые заслуги был награжден орденом «Знак Почета» и медалью «За доблестный труд». За большой личный вклад в развитие Кузнецка был отмечен почетными грамотами областного комитета КПСС и областного исполнительного комитета.

Выйдя на заслуженный отдых, вел активную общественную работу: возглавлял общественный совет при главе администрации Кузнецка, был членом гражданской ассамблеи при собрании представителей города.

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