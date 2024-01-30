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В Пензенской области пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Должник»

09:26 | 30.01.2024 | Общество

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Пенза, 30 января 2024. PenzaNews. Оперативно-профилактическое мероприятие «Должник» пройдет на дорогах Пензенской области в предстоящую среду, 31 января.

В Пензенской области пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Должник». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, оно направлено выявление и привлечение к ответственности лиц, уклоняющихся от добровольной уплаты административных штрафов за правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

«Госавтоинспекция напоминает, что административный штраф должен быть уплачен [...] не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки. Неуплата административного штрафа в срок [...] влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее 1 тыс. рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов», — сказано в тексте.

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