На заседании правительства региона обсудили реализацию госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий в Пензенской области» Общество

Пенза, 30 января 2024. PenzaNews. Реализация государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий в Пензенской области» стала одной из тем заседания регионального правительства, которое состоялось во вторник, 30 января.

Фото: Pnzreg.ru

Как сообщил заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства Пензенской области Роман Калентьев, продолжается возведение жилого комплекса «Соловьи» в селе Кривошеевка Нижнеломовского района, запланировано строительство индивидуальных жилых домов в поселке Зеленый Дол Сердобского района, в селе Елшанка Лопатинского района и поселке Плодосовхоз Бековского района для работников местных предприятий и сотрудников бюджетной сферы.

В Нижнеломовском районе в 2024–2025 годах будет реализован проект «Комплексное развитие сельской агломерации».

В Нижнем Ломове намечена реконструкция городских очистных сооружений, в этом году будет выделено более 1 млрд. рублей. Кроме того, планируется строительство насосной станции и водопроводной сети, установка вышки сотовой связи.

Комплексное развитие сельских территорий предусматривает также реализацию в регионе 14 проектов по благоустройству общественных пространств и строительство восьми дорог общей протяженностью более 9 км.

Губернатор Олег Мельниченко подчеркнул, что строить новые дороги необходимо не только к сельхозпредприятиям, но и к сельским населенным пунктам.

«Нужно решать вопрос в комплексе и не забывать о благоустройстве сел. Надо максимально выстраивать работу так, чтобы дорогу не только к рабочим объектам подтягивали. Прошу глав районов планировать дальнейшую работу с учетом такого подхода», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.