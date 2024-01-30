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Мошенники получили доступ к мессенджеру главы Заречного и стали рассылать от его имени сообщения

18:28 | 30.01.2024 | Общество

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Пенза, 30 января 2024. PenzaNews. Глава города Заречного Пензенской области Олег Климанов сообщил, что некоторое время назад к его мессенджеру получили доступ мошенники и стали рассылать сообщения, сейчас все сторонние устройства от его аккаунта отключены, рассылка прекратилась.

Мошенники получили доступ к мессенджеру главы Заречного и стали рассылать от его имени сообщения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Друзья, призываю вас к осторожности! В последнее время мошенники активно используют схему по созданию копий контактов в Telegram и WhatsApp. В результате вы можете получить сообщение от имени знакомого вам человека, где говорится о проверке со стороны силовых структур. Вас попросят обязательно ответить на звонок, если позвонит... Здесь пишется любая фамилия человека, который якобы работает в «структурах». В конечном итоге все сводится к тому, чтобы развести граждан на деньги. Вчера мне позвонили сразу несколько человек из моих контактов и спросили, что за некий Захаров должен перезвонить им по поводу проверки документации. Так выяснилось, что к моему мессенджеру получили доступ мошенники. Все сторонние устройства от своего Telegram я тут же отключил, рассылка сообщений прекратилась», — написал Олег Климанов в своем Telegram-канале во вторник, 30 января.

«Если вам тоже придет сообщение от начальника, коллег или друзей с подобным содержанием, сразу же перезвоните ему по мобильной связи и выясните, в чем дело. Не используйте звонки в этом же мессенджере», — посоветовал он.

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