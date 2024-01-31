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Сотрудники Минлесхоза Пензенской области спасли косулю

12:52 | 31.01.2024 | Общество

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Пенза, 31 января 2024. PenzaNews. Сотрудники министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области спасли косулю, которая не могла самостоятельно передвигаться.

Сотрудники Минлесхоза Пензенской области спасли косулю

Фото: Minleshoz.pnzreg.ru

«От местных жителей в Минлесхоз Пензенской области поступила информация о нахождении косули в черте города Пензы — в районе улицы 40 лет Октября. На место незамедлительно выехали сотрудники охотуправления. Животное было травмировано и не могло самостоятельно передвигаться. Выпускать в естественную среду обитания косулю, находящуюся в бедственном положении, было нецелесообразно. В этой связи было принято решение направить животное на реабилитацию волонтерам», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

«Минлесхоз Пензенской области благодарит граждан с активной жизненной позицией и рекомендует обо всех случаях нахождения диких животных в населенных пунктах информировать охотуправление», — добавляется в тексте.

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