Проект сводного плана тушения лесных пожаров в Пензенской области проходит согласование в «Авиалесоохране» Общество

Пенза, 1 февраля 2024. PenzaNews. Проект сводного плана тушения лесных пожаров в Пензенской области на 2024 год проходит согласование в ФБУ «Авиалесоохрана». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Минлесхоза региона.

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«На территории Пензенской области разработаны и утверждены планы тушения лесных пожаров лесничеств на 2024 год. Также разработан проект сводного плана тушения лесных пожаров [...] на 2024 год, который согласован ГУ МЧС России по Пензенской области, департаментом лесного хозяйства по Приволжскому федеральному округу и в настоящее время проходит процедуру согласования в ФБУ «Авиалесоохрана», — сказано в тексте.

Из него следует, что 1 февраля начальник отдела федерального государственного лесного и пожарного надзора, охраны леса Минлесхоза Пензенской области Антон Малин принял участие в совещании под председательством замглавы Рослесхоза Алексея Венглинского по вопросам разработки и утверждения планов тушения лесных пожаров.

«Подробно рассмотрены основные замечания, возникающие при согласовании сводных планов тушения лесных пожаров, даны поручения по их устранению», — поясняется в сообщении.