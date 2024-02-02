В Пензе почтили память участников Сталинградской битвы Общество

Пенза, 2 февраля 2024. PenzaNews. Мероприятие, посвященное 81-й годовщине победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками в Сталинградской битве, состоялось у монумента воинской и трудовой славы пензенцев.

Фото: Pnzreg.ru

Представители областной и городской власти, ветеранских и общественных организаций, а также участники СВО, руководители силовых ведомств и патриотических объединений возложили цветы к вечному огню.

Память павших воинов они почтили минутой молчания.

Сталинградская битва (17 июля 1942 года – 2 февраля 1943 года) — одно из важнейших сражений Второй мировой и Великой Отечественной войн.

Битва между Красной армией и войсками гитлеровской Германии проходила на территории современных Волгоградской, Воронежской и Ростовской областей, а также Калмыкии и закончилась разгромом действовавшей на сталинградском направлении группировки немецко-фашистских войск.

Сталинградская битва по продолжительности и ожесточенности боев, по количеству участвовавших людей и боевой техники превзошла на тот момент все сражения мировой истории. По приблизительным подсчетам, суммарные потери обеих сторон в этом сражении превышают 2 млн. человек.

Победа в Сталинградской битве положила начало массовому изгнанию захватчиков с советской земли, за которым последовало освобождение оккупированных территорий Европы и окончательная победа над Третьим рейхом в 1945 году.

2 февраля — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве — является днем воинской славы России.