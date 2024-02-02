В Пензе торжественно открыт бюст Георга Мясникова Общество

Пенза, 2 февраля 2024. PenzaNews. Бюст советского партийного, государственного и общественного деятеля Георга Мясникова, который в 1961–1964 и 1965–1986 годах являлся вторым секретарем пензенского обкома КПСС, торжественно открыт на улице Максима Горького в Пензе перед зданием, где располагается региональное отделение Союза художников России.

Фото: Pnzreg.ru

Участие в церемонии приняли несколько десятков человек, в их числе — депутаты Госдумы Игорь Руденский и Георгий Камнев, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, спикер Заксобрания региона Вадим Супиков, председатель гордумы Владимир Мутовкин, глава Пензы Александр Басенко, а также родственники Георга Мясникова.

Фото: Pnzreg.ru

«Справедливо, что бюст мы открываем к 85-летию Пензенской области, для которой он так много сделал. За 25 лет его партийной и организационной работы в нашем регионе был создан огромный пласт объектов культуры. Практически весь культурный облик пензенского края — результат его деятельности», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Глава региона отметил, что именно благодаря Георгу Мясникову Пензенская область стала известна стране как значимый культурный центр: он инициировал перестройку деятельности лермонтовского музея-заповедника «Тарханы», музеев В.Г. Белинского и А.Н. Радищева, при его участии появился целый ряд музеев — одной картины, народного творчества, литературный, музей театра имени В.Э. Мейерхольда, музеи Н.Н. Бурденко и В.О. Ключевского в Пензе, музей А.Г. Малышкина в Мокшане, музей А.И. Куприна в Наровчате, а также памятник Первопоселенцу.

Фото: Pnzreg.ru

«Мы везде видим результаты работы Георга Васильевича в нашем регионе. Он первым написал работу по истории Пензы. «Город-крепость Пенза» долгие годы была практически единственным целостным трудом на эту тему. В этом году будет представлен первый том истории Пензы, академическое издание, которое станет продолжением той работы, которую начинал Георг Васильевич», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

Губернатор предложил присвоить Георгу Мясникову посмертно звание почетного гражданина Пензенской области.