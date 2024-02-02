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Олег Мельниченко вручил награды отличившимся жителям Пензенской области

17:00 | 02.02.2024 | Общество

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Пенза, 2 февраля 2024. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко вручил отличившимся жителям государственные и региональные награды в ходе торжественного мероприятия, которое состоялось в филармонии в преддверии 85-летия Пензенской области.

Олег Мельниченко вручил награды отличившимся жителям Пензенской области

Фото: Pnzreg.ru

Олег Мельниченко подчеркнул, что за эти годы регион прошел непростой путь.

«Наши предки выдержали испытания Великой Отечественной войны. Старшие поколения поднимали промышленность и сельское хозяйство, были участниками великих строек XX века. Развивали ключевые для всей страны отрасли — машиностроение, приборостроение, оборонно-промышленный комплекс. Пензенцы причастны к достижениям всего нашего многонационального народа», — сказал глава региона.

Он акцентировал внимание на том, что Пензенская область и сегодня имеет важное значение для страны.

«Пензенская область снабжает вооружением защитников Родины, увеличивает гарантии продовольственной безопасности, выполняет задачи президента по импортозамещению — за два последних года мы вышли в лидеры на отечественном рынке современных станков», — отметил губернатор.

Он особо выделил мужество и силу духа земляков, защищающих Родину с оружием в руках.

«Вручая награды «За верность долгу» и «За заслуги перед Пензенской областью», мы преклоняемся перед самоотверженностью пензенских добровольцев из отряда «БАРС». С первых месяцев специальной военной операции они выполняют боевые задачи, отбрасывая укронацистов от наших рубежей», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Пензенские специалисты удостоены наград за решение задач по развитию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, восстановлению в новых российских регионах разрушенной инфраструктуры.

«Наши специалисты доказали свое умение добиваться поставленных целей даже в экстремальных условиях. Проявили заботу и внимание к жителям прифронтовых территорий, которым больше всего нужна помощь и поддержка», — сказал губернатор.

Олег Мельниченко обратил внимание, что к наградам представлены люди разных профессий, но всех их объединяет активная жизненная позиция, ответственность и любовь к Родине.

Всего знаками отличия были отмечены 83 жителя Пензенской области, сообщает пресс-служба облправительства.

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