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Олег Мельниченко поздравил жителей региона с 85-летием Пензенской области

09:00 | 04.02.2024 | Общество

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Пенза, 4 февраля 2024. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко поздравил жителей региона с 85-летием со дня образования Пензенской области.

Олег Мельниченко поздравил жителей региона с 85-летием Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Дорогие земляки! Сердечно поздравляю вас с 85-летием со дня образования Пензенской области! Это историческое событие дало импульс динамичному развитию Сурского края, открыло нашему региону дорогу к новым горизонтам. Вместе со всей страной пензенцы героически проливали кровь на полях сражений, не жалели своих сил, трудясь на заводах и фабриках, дружно отстраивали народное хозяйство, были участниками гигантской созидательной работы, направленной на процветание государства и общества. Самоотверженный труд, знания и опыт наших земляков сделали Пензенскую область значимым центром наукоемкой промышленности, развитого здравоохранения, престижного высшего образования, уникальной культуры, основанной на наследии минувших поколений», — отметил глава региона.

«Мы дорожим прошлым Сурского края, связанным с именами Лермонтова, Куприна, Радищева, Белинского. Гордимся нашими ветеранами. Возлагаем надежды на сегодняшнее поколение, которое дало немало талантливых инженеров и педагогов, успешных предпринимателей и общественных деятелей, мужественных защитников Родины. Устремлены в будущее, основанное на счастье и благополучии пензенских семей», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Он пожелал жителям Пензенской области крепкого здоровья, успехов, семейного и дружеского тепла, неисчерпаемой энергии для новых начинаний на благо родного края и России.

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