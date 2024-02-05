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За три дня на пензенских дорогах задержан 31 нетрезвый водитель

11:00 | 05.02.2024 | Общество

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Пенза, 5 февраля 2024. PenzaNews. 31 водитель задержан за управление транспортными средствами в состоянии опьянения в ходе массовых проверок, проведенных в Пензенской области со 2 по 4 февраля. Это следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону.

За три дня на пензенских дорогах задержан 31 нетрезвый водитель. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем указано, что с начала года в Пензенской области зарегистрировано 4 ДТП с участием нетрезвых водителей, в которых 7 человек получили травмы различной степени тяжести.

В тексте напоминается, что в соответствии с ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.

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