В Пензенской области муниципальный чиновник оштрафован на 50 тыс. рублей за оскорбление подчиненного Общество

Пенза, 6 февраля 2024. PenzaNews. Глава Каменского района Пензенской области Александр Помогайбо, который в июле 2023 года находился в статусе исполняющего обязанности, оштрафован на 50 тыс. рублей за оскорбление подчиненного.

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«Каменская межрайонная прокуратура Пензенской области провела проверку по обращению муниципального служащего администрации района об оскорблении. Установлено, что днем 5 июля 2023 года исполняющий обязанности главы района, являясь лицом, замещающим должность муниципальной службы, при осуществлении своих полномочий, выражая недовольство работой подчиненного сотрудника, в ходе телефонного разговора высказал в его адрес слова оскорбительного характера, выраженные в неприличной, противоречащей общественным нормам морали и нравственности форме, унизив его честь и достоинство. По результатам проверки межрайонный прокурор возбудил в отношении муниципального чиновника дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 5.61 КоАП РФ. Постановлением Каменского городского суда он оштрафован на 50 тыс. рублей», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что судом второй инстанции постановление оставлено без изменения и вступило в законную силу.

«В настоящее время штраф правонарушителем оплачен», — сказала собеседница агентства.

В соответствии с ч. 4 ст. 5.61 КоАП РФ, оскорбление, совершенное лицом, замещающим государственную или муниципальную должность либо должность государственной гражданской или муниципальной службы, в связи с осуществлением своих полномочий (должностных обязанностей), влечет наложение административного штрафа в размере от 50 до 100 тыс. рублей либо дисквалификацию на срок до одного года.

Повторное совершение административного правонарушения влечет наложение административного штрафа в размере от 100 до 150 тыс. рублей либо дисквалификацию на срок до двух лет.

Глава Каменского района — высшее должностное лицо муниципального образования, наделенное собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.

Избирается собранием представителей из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.

Осуществляет свои полномочия на постоянной основе. Срок полномочий — 5 лет.