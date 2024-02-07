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В Вадинске прошла командно-штабная антитеррористическая тренировка

10:13 | 07.02.2024 | Общество

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Пенза, 7 февраля 2024. PenzaNews. Командно-штабная антитеррористическая тренировка с привлечением представителей оперативного штаба в Пензенской области прошла на базе администрации Вадинского сельсовета.

В Вадинске прошла командно-штабная антитеррористическая тренировка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы УФСБ России по Пензенской области, в рамках тренировки были отработаны действия по осуществлению первоочередных мер по пресечению террористического акта, включая вопросы по организации оцепления и блокирования здания, обнаружению самодельного взрывного устройства, информированию населения, а также проведению аварийно-спасательных работ по минимизации последствий теракта.

В тексте добавляется, что в ходе мероприятия отработан алгоритм действий работников сельсовета и членов избирательной комиссии при обнаружении взрывного устройства, а также информационного взаимодействия с органами МВД, МЧС и ФСБ.

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