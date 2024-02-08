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Олег Мельниченко поздравил ученых с Днем российской науки

09:12 | 08.02.2024 | Общество

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Пенза, 8 февраля 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил ученых, научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов с Днем российской науки.

Олег Мельниченко поздравил ученых с Днем российской науки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Плодотворная и эффективная деятельность современных талантливых ученых направлена на выпуск конкурентоспособной продукции, которая должна не только обеспечить потребности внутреннего рынка, но и завоевать мировые. Замечательно, что в фокусе вашего внимания — информационно-телекоммуникационные технологии, инновации в строительстве, приборо- и машиностроении, военной промышленности, медицине, сельском хозяйстве», — отметил глава региона.

«В этот торжественный день выражаю искреннюю признательность всем представителям научной сферы за вашу преданность избранному делу, добросовестный труд на благо великой Родины! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях!» — добавил Олег Мельниченко.

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