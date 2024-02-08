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Владимир Мутовкин поздравил ученых с профессиональным праздником

10:00 | 08.02.2024 | Общество

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Пенза, 8 февраля 2024. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил ученых, научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов с Днем российской науки.

Владимир Мутовкин поздравил ученых с профессиональным праздником. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Это праздник всех тех, кто причастен к созданию интеллектуального потенциала российского государства. Смело могу утверждать, что наш город обладает богатым научным потенциалом, и достижения пензенских ученых в различных областях ярко свидетельствуют об этом», — отметил спикер гордумы.

«От души благодарю всех представителей научного сообщества за самоотверженный, созидательный труд, искреннюю преданность своему делу и неутомимую жажду знаний! Убежден, что молодые исследователи Сурского края продолжат и приумножат славные традиции своих предшественников», — добавил он.

Владимир Мутовкин пожелал представителям науки крепкого здоровья, счастья, мира, добра, неиссякаемой энергии, а также перспективных проектов, новых достижений и открытий на благо России.

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