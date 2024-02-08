В Пензенской области прошло оперативно-профилактическое мероприятие по выявлению нарушений миграционного законодательства Общество

Пенза, 8 февраля 2024. PenzaNews. Сотрудники УФСБ России по Пензенской области совместно с полицейскими провели оперативно-профилактическое мероприятие по выявлению нарушений миграционного законодательства, а также проверки иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность в регионе, на причастность к совершению преступлений и правонарушений.

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«В рамках мероприятия осуществлена проверка мест пребывания, проживания и осуществления трудовой деятельности иностранных граждан, в том числе торговых объектов. В результате проведенного мероприятия проверено более 100 иностранных граждан, выявлено 6 иностранцев, находившихся на территории Пензенской области с нарушением действующего миграционного законодательства», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

В нем добавляется, что данные лица привлечены к административной ответственности.