02:30:49 Пятница, 9 февраля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области прошло оперативно-профилактическое мероприятие по выявлению нарушений миграционного законодательства

11:32 | 08.02.2024 | Общество

Печать

Пенза, 8 февраля 2024. PenzaNews. Сотрудники УФСБ России по Пензенской области совместно с полицейскими провели оперативно-профилактическое мероприятие по выявлению нарушений миграционного законодательства, а также проверки иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность в регионе, на причастность к совершению преступлений и правонарушений.

В Пензенской области прошло оперативно-профилактическое мероприятие по выявлению нарушений миграционного законодательства. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В рамках мероприятия осуществлена проверка мест пребывания, проживания и осуществления трудовой деятельности иностранных граждан, в том числе торговых объектов. В результате проведенного мероприятия проверено более 100 иностранных граждан, выявлено 6 иностранцев, находившихся на территории Пензенской области с нарушением действующего миграционного законодательства», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

В нем добавляется, что данные лица привлечены к административной ответственности.

Читайте также
В Городище пожарный извещатель спас от гибели пожилую женщину В Пензе в ДТП с участием кроссовера и автобуса пострадала женщина
Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке виртуальной топливной карты В Пензенской области пройдут оперативно-профилактические мероприятия «Пешеход» и «Пешеходный переход»
«Дамате» увеличила производство индейки на 10% в 2023 году В Никольске следователи устанавливают обстоятельства смерти пожилой женщины при пожаре
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама