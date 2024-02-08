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В Пензе прошла тактико-специальная антитеррористическая тренировка

12:02 | 08.02.2024 | Общество

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Пенза, 8 февраля 2024. PenzaNews. Тактико-специальная антитеррористическая тренировка с привлечением представителей аппарата оперативного штаба прошла на базе администрации Октябрьского района Пензы.

В Пензе прошла тактико-специальная антитеррористическая тренировка

Фото: пресс-служба УФСБ России по Пензенской области

Как следует из сообщения пресс-службы УФСБ России по Пензенской области, в рамках тренировки были отработаны действия по осуществлению первоочередных мер по пресечению террористического акта, включая вопросы по организации оцепления здания при обнаружении самодельного взрывного устройства, организации дорожного движения, а также проведению аварийно-спасательных работ по минимизации последствий теракта.

В тексте добавляется, что в ходе мероприятия отработан алгоритм действий работников администрации и членов избирательной комиссии при обнаружении взрывного устройства, а также информационного взаимодействия с органами МВД, Росгвардии, МЧС и ФСБ.

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