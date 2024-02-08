Очередная партия гуманитарного груза отправлена из Пензенской области в зону СВО Общество

Пенза, 8 февраля 2024. PenzaNews. Очередная партия гуманитарного груза отправлена из Пензенской области в зону СВО. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: кадр из видео в Telegram-канале Олега Мельниченко

«Отправили очередной гуманитарный груз для наших земляков, несущих службу в зоне проведения СВО. На передовую ушли две машины со спецоборудованием и маскировочными сетями для бойцов, а также медикаментами и одеялами для госпиталей. Общественная организация «Солдатская мать» активно взаимодействует с военнослужащими, точно зная, в чем сейчас нуждаются наши ребята», — написал глава региона в своем Telegram-канале в четверг, 8 февраля.

«Выражаю искреннюю благодарность всем, кто вносит свой вклад в помощь фронту, приближая нашу победу», — добавил он.